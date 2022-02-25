Николая Баскова обвинили во лжи из-за поддержки военной операции на Украине

Российский певец Николай Басков поддержал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Он заявил, что «Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию» и что «руки США и НАТО давно в крови». Пост со словами о том, что «Россия не начинает войны. Россия их заканчивает», артист опубликовал в Instagram, чем вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.

Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на её союзников — признанные Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик, — написал Николай Басков.

Исполнитель напомнил, что объявленные цели военной операции России на Украине — мирная жизнь в Донбассе, денацификация и демилитаризация Украины. По мнению Баскова, «эта миротворческая операция — конец геноцида и предотвращение нападения на Россию».

Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит вытирать ноги о Россию. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены, — добавил исполнитель.

Певец заявил, что «настало время назвать всё своими именами». По словам Николая Баскова, «США и их союзники хотят уничтожить нашу страну». Заявления о мирном характере НАТО он счёл ложью и отметил, что «руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России».

Заявление Николая Баскова о поддержке военной спецоперации на Украине вызвало неоднозначную реакцию его поклонников. Одни фолловеры поблагодарили певца за открытое выступление, назвав «красавчиком» и «храбрецом», другие усомнились в искренности исполнителя.

Басков, сколько вам за этот пост пообещали? — поинтересовался пользователь с ником denis_198254.

Посетители страницы Баскова, находящиеся на Украине, раскритиковали артиста. Они заявили, что певец «взялся судить о событиях, о которых не имеет полного представления», и призвали его после наступления мира не приезжать к ним на гастроли, пообещав отписаться от него в соцсетях.

Разочарован в вас. Война войной, а концерты в Кремле по расписанию? — прокомментировал пост Баскова ещё один подписчик певца maranoxyu.

Ранее ряд российских деятелей культуры, среди которых писатели, режиссёры, драматурги, актёры и журналисты, призвали остановить военные действия на Украине. Авторы обращения не верят в то, что «независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству», а украинский народ находится под властью «нацистов» и нуждается в том, чтобы его «освобождали».

Иван Ургант, Лолита Милявская, Валерий Меладзе и другие знаменитости также эмоционально отреагировали на обострение ситуации на Украине. Они назвали происходящее «просто немыслимым». В то же время народный артист РФ, уроженец Николаевской области УССР Александр Серов выразил мнение, что в кризисе на Украине виноваты США и блок НАТО, которые держат президента Владимира Зеленского «на крючке». По мнению певца, «как в Крыму нельзя было пускать врагов на святую землю, политую кровью сотен тысяч наших бойцов, так нельзя допустить этого и в Донбассе». Артист назвал президента России Владимира Путина мудрым человеком, а лидера США Джо Байдена — «маразматиком», который «должен включить мозги и отстать от России».