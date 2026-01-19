Атака США на Венесуэлу
США предупредили об угрозе потерять огромную сумму

РИА Новости: США могут лишиться редкоземельных металлов и $150 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
США могут столкнуться с необходимостью вернуть $150 млрд и потерей доступа к критически важным редкоземельным элементам, пишет РИА Новости. По информации источника, Верховный суд США еще не принял окончательного решения о законности глобальных пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа. Если суд признает их незаконными, угрозы американского лидера потеряют силу.

В этом случае Трамп лишится возможности «жонглировать» тарифами, а правительство США могут обязать вернуть около $150 млрд импортерам, пострадавшим от этих мер, сказано в публикации. Под вопросом оказалось и хрупкое торговое перемирие, которое Трамп заключил с председателем КНР Си Цзиньпином. В конце октября 2025 года стороны договорились приостановить действие пошлин. Это соглашение позволило США восстановить доступ к редкоземельным металлам. Пекин, контролирующий более 90% мирового рынка редкоземов, резко ограничил их поставки западным оборонным компаниям.

Данное решение застало американских подрядчиков врасплох. В США возник дефицит критических компонентов для множества военных производств, включая изготовление инфракрасных датчиков, двигателей для беспилотников и высокоточных боеприпасов. Одновременно резко выросли цены на редкоземы. Например, стоимость самария увеличилась в десятки раз.

Ранее сообщалось, что Китай начинает сокращать экспорт редкоземельных металлов. Инвесторы внимательно наблюдают за ростом напряженности между Пекином и Японией. Это может привести к дальнейшему ужесточению контроля над поставками. Еще одной причиной снижения объемов продаж называют усиление политической напряженности из-за нового курса Белого дома.

