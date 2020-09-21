Ресторанам Нью-Йорка разрешили требовать с посетителей доплату за COVID-19

https://static.news.ru/photo/58b05600-fc21-11ea-99b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Lamparski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Городской совет Нью-Йорка принял закон, который разрешает ресторанам добавлять к счёту 10% от суммы чека. Таким образом заведения получили возможность требовать с посетителей доплату за коронавирус.

Автор инициативы Джозеф Борелли объяснил, что такое нововведение должно помочь учреждениям, которые пытаются выжить в период пандемии коронавируса, передаёт Travel and Leisure.

Этот законопроект поможет им увеличить доход, чтобы покрыть быстро растущие затраты на рабочую силу, соблюдение нормативных требований и сохранить бизнес, — подчеркнул он.

При этом руководство ресторана должно указать посетителям, что доплата не является чаевыми и не станет частью зарплаты для персонала. Также новое правило не распространяется на сетевые заведения и фургоны с едой.

Как писал NEWS.ru, количество открытых в России кафе и ресторанов в последнюю неделю августа было на 2% меньше, чем в феврале этого года. При этом расходы потребителей за это время выросли на 1% по сравнению с 2019 годом.