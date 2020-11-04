Рэпер Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США

https://static.news.ru/photo/74799756-1e96-11eb-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: kanyew.est/instagram.com

Американский рэпер Канье Уэст признал, что проиграл на выборах президента США. При этом он намекнул на возможное участие в борьбе за пост главы страны в 2024 году.

Канье 2024, — написал он на своей странице в Twitter.

Раньше рэпер отмечал некоторые свои посты о планах принять участие в выборах надписью «Канье 2020».

Согласно последним данным, за музыканта проголосовали более 60 тысяч американцев из 12 штатов: Айова, Арканзас, Колорадо, Айдахо, Кентукки, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Юта и Вермонт. В каждом он набрал менее 1% голосов, передаёт Fox News.

Ранее Канье Уэст проголосовал на выборах за себя. Исполнитель также предложил коллеге по шоу-бизнесу — рэперу Jay-Z — стать его кандидатом на пост вице-президента.

Как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.