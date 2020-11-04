Рэпер Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США

Раньше рэпер отмечал некоторые свои посты о планах принять участие в выборах надписью «Канье 2020».
Согласно последним данным, за музыканта проголосовали более 60 тысяч американцев из 12 штатов: Айова, Арканзас, Колорадо, Айдахо, Кентукки, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Юта и Вермонт. В каждом он набрал менее 1% голосов, передаёт Fox News.
Ранее Канье Уэст проголосовал на выборах за себя. Исполнитель также предложил коллеге по шоу-бизнесу — рэперу Jay-Z — стать его кандидатом на пост вице-президента.
Как сообщал NEWS.ru, Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.
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