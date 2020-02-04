https://static.news.ru/photo/5b16ad74-4757-11ea-bdab-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа приближается к наивысшим за время его руководства страной значениям.

Проведённый Harris Poll при сотрудничестве с Harvard CAPS опрос показал, что деятельностью главы государства удовлетворены 46% американцев. Это всего на 3% меньше показателей начала 2017 года, когда политику, проводимую Трампом, одобряли 49% респондентов, отмечает The Hill.

Издание отмечает, что деятельность президента Штатов одобряет 53% мужчин и лишь 40% женщин.

Как писал NEWS.ru, ещё в октябре 2019 года рейтинг Дональда Трампа составлял 38%. 3 февраля американский лидер одержал уверенную победу на кокусах Республиканской партии в Айове. Свои голоса действующему президенту отдали 97% избирателей-республиканцев.