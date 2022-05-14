Разведка США проверит свои методы оценки иностранных военных CNN: разведка США проверит свои методы оценки боеспособности иностранных военных

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Разведывательное сообщество США проводит внутреннюю проверку собственных методов оценки боевой способности иностранных вооружённых сил. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на осведомлённые источники. Поводом для проверки стало письмо от американских конгрессменов.

По данным CNN, в минувший вторник, 10 мая, представители комитета по разведке сената Конгресса США направили в офис главы национальной разведки страны, Пентагон и ЦРУ секретное письмо. В своём послании законодатели поинтересовались, чем руководствуются сотрудники разведслужб при составлении своих оценок.

Члены комитета, в частности, обратили внимание на то, что американская разведка дважды за последний год давала ошибочные оценки в отношении иностранных военных. Речь идёт о боеспособности военнослужащих Украины до начала спецоперации России, а также афганских правительственных сил перед выводом из страны американских военных и приходом к власти представителей движения «Талибан» (признано в РФ террористическим, деятельность запрещена).

CNN сообщает, что именно эти два случая будут подвергнуты анализу и внутренней проверке.

Движение «Талибан» в июле — августе 2021 года практически без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа боевики вошли в столицу страны Кабул, откуда спешно бежали президент Ашраф Гaни и члены его правительства.

Россия в настоящее время проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».