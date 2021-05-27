Разведка США добыла данные о происхождении коронавируса

Американские разведслужбы сообщили, что получили данные, которые, возможно, позволят найти источник возникновения коронавируса. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников в администрации Джо Байдена.
Информация, полученая разведкой, пока
Белый дом уже высказал надежду на то, что его союзники подключат свою разведку для получения более точных данных о лаборатории и её работе.
Президент США распространил обращение, в котором сообщил, что американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса. Пока рассматриваются две версии - заражение от животных или утечка из лаборатории.
Байден призвал спецслужбы "удвоить усилия", чтобы изучить все данные. На подготовку отчёта он дал 90 дней.
Трое китайских учёных из института вирусологии в Ухани тяжело болели незадолго до начала пандемии. Они обратились в городскую больницу в ноябре 2019 года, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.