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Разведка США добыла данные о происхождении коронавируса

05:54, 28 мая 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Американские разведслужбы сообщили, что получили данные, которые, возможно, позволят найти источник возникновения коронавируса. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников в администрации Джо Байдена.

Информация, полученая разведкой, пока не расшифрована, и чтобы её изучить и систематизировать понадобится компьютерный анализ. В частности, спецслужбам удалось добыть данные о передвижениях работников лаборатории в китайском Ухане. Также они владеют информацией о том, каким был характер вспышки коронавируса в городе и за его пределами.

Белый дом уже высказал надежду на то, что его союзники подключат свою разведку для получения более точных данных о лаборатории и её работе. 

Президент США распространил обращение, в котором сообщил, что американское разведсообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса. Пока рассматриваются две версии - заражение от животных или утечка из лаборатории. 

Байден призвал спецслужбы "удвоить усилия", чтобы изучить все данные. На подготовку отчёта он дал 90 дней. 

Трое китайских учёных из института вирусологии в Ухани тяжело болели незадолго до начала пандемии. Они обратились в городскую больницу в ноябре 2019 года, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американскую разведку.

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