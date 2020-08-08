Пять миллионов случаев заражения коронавирусом зафиксировали в США

https://static.news.ru/photo/dd1e9ea4-d9e1-11ea-8f67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/GlobalLookPress

Американское издание The New York Times сообщило о пяти миллионах случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Соединённых Штатов.

Там отметили, что от COVID-19 умерли более 160,9 тысячи человек.

Как уточняет «Российская газета», в агентстве Reuters подтвердили информацию о пяти миллионах заболевших. А по данным Университета Джона Хопкинса, до пяти миллионов не хватает приблизительно 13,5 тысячи.

Отмечается, что штат Флорида заняло второе место по числу случаев заражения коронавирусом. Там количество заболевших уже превысило 500 тысяч человек. До этого такие же результаты были зафиксированы в Калифорнии. Плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается и в штате Техас. Соединённые Штаты занимают первое место по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru ранее, врачи больницы в Нью-Йорке установили, что многим пациентам с коронавирусом назначают антибиотики, несмотря на отсутствие показаний к их применению. Медики проанализировали истории болезней пациентов, поступивших в период с марта по май в лечебное учреждение, которое наиболее сильно пострадало от СOVID-19. Из них около 70% получали антибиотики. Это высокий показатель, поскольку не многие из больных имели помимо коронавируса бактериальную инфекцию.