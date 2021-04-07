Пять человек стали жертвами стрельбы в США

https://static.news.ru/photo/974709d8-9837-11eb-b37b-96000091f725_660.jpg Фото: WTHRcom/twitter.com

Пять человек, в числе которых двое детей, стали жертвами стрельбы в американском городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина). В убийстве подозревается темнокожий мужчина.

Местная полиция сообщила в Twitter, что погиб известный в округе 70-летний врач, его жена и двое их внуков. От огнестрельных ранений скончался также мужчина, работавший у них по дому. Ещё один человек пострадал и доставлен в больницу.

Sadly 5 people have died as a result of the shooting. Dr. Robert Lesslie & his wife, Barbara Lesslie were both found in the home & died as a result of gunshot wounds, as well as their 2 grandchildren. James Lewis of Gastonia, was working at the home & died from gunshot wounds — YCSO_SC (@YCSO_SC) April 8, 2021

Подозреваемый в убийстве был найден в течение нескольких часов. Полицейские обнаружили мужчину у него дома. При этом не уточняется, жив он или мёртв.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате стрельбы в американском городе Бирмингем (штат Алабама) погиб один человек и ещё трое были ранены. Причиной инцидента стал конфликт двух мужчин. Они поссорились в присутствии нескольких сотен человек и решили выяснить отношения с помощью огнестрельного оружия.