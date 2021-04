Пять человек стали жертвами стрельбы в США

Местная полиция сообщила в Twitter, что погиб известный в округе 70-летний врач, его жена и двое их внуков. От огнестрельных ранений скончался также мужчина, работавший у них по дому. Ещё один человек пострадал и доставлен в больницу.

Sadly 5 people have died as a result of the shooting. Dr. Robert Lesslie & his wife, Barbara Lesslie were both found in the home & died as a result of gunshot wounds, as well as their 2 grandchildren. James Lewis of Gastonia, was working at the home & died from gunshot wounds