«Путин против лесбиянки?»: телеведущий в США устыдился видео о своей армии

https://static.news.ru/photo/ccaf0304-bd95-11eb-8228-96000091f725_660.jpg Фото: GoArmy / youtube

Американский телеведущий Дев Рубин, который придерживается консервативных взглядов, решил тоже высказаться о рекламных видеороликах армий США и России. Его взгляд на произошедшее опубликовал RT.

Журналист сначала показал российский ролик, в котором жёсткие русские парни учатся защищать родину в разных родах войск. На видео показаны пехотинцы, танкисты, десантники. Рубин признался, что хоть и не знает русского языка, может представить, что речь идёт о мужчинах, которые готовы воевать и защищать свою родину.

Такое чувство, будто ролик снял Зак Снайдер. Ну, помните, «Лига справедливости» ещё. Даже не надо знать, что говорят, чтобы в целом понять идею. Можно долго спорить, пропаганда это или нет, но мы видим, как российские власти выпускают ролик, в котором говорят: «Нам нужны солдаты, мы хотим защитить свою страну, мы будем делать то, что должны», — комментирует телеведущий видео.

Затем он для сравнения показывает недавно снятый ролик про американскую армию. В частности, в нём капрал Эмма Малоунлорд, которую вырастили две мамы-лесбиянки, рассказывает, что нашла своё призвание в армии США, потому что всю жизнь борется за свободу.

Мы облажались, народ. Понимаете, да? Понимаете? Вы можете представить себе, что этот русский мужик встаёт против этой девушки? Не в обиду <...>, но если противопоставить лесбиянку из Ист-Виллидж Владимиру Путину, кто победит? — задался вопросом Дев Рубин.

Ранее американская армия представила на суд общественности новый «сверхполиткорректный» ролик о своих военных. Как только его увидели читатели британской газеты Daily Mail, на американскую армию посыпались сотни уничижительных и оскорбительных комментариев.