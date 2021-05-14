«Русские посмеялись и победили»: британцы о нелепом ролике об армии США

https://static.news.ru/photo/2460a9f4-b52b-11eb-8345-96000091f725_660.jpg Фото: https://www.army.mil/

Американская армия представила на суд общественности новый «сверхполиткорректный» ролик о своих военных. Как только его увидели читатели британской газеты Daily Mail, на американскую армию посыпались сотни уничижительных и оскорбительных комментариев.

Многие британцы увидели в ролике «закат США». Всё дело в том, что в мини-фильме рассказывалось о пяти военных. Одна из героинь — командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд. Её воспитала лесбийская пара, она постоянно посещает гей-парады и «с юных лет борется за свободу».

Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой, — пишет пользователь после просмотра ролика.

Другие обозвали героев видео «прогрессивными нытиками», которые в случае войны, когда враг им скажет что-нибудь не так, «обидятся и будут лить слёзы».

Ну, всё, русские победили. И китайцы тоже! — прокомментировал британец.

Другой заметил, что делать упор на индивидуальность в вооружённых силах неприемлемо. Там должна быть чёткая дисциплина, а не нытьё о том, кто кого обидел.

Армия вообще не о том. Ты служишь стране, а не личным интересам, — пояснил читатель.

Ранее болгары заткнули США за попытки найти замену российскому президенту Владимиру Путину. «Спасибо, но руccкиe cпрaвятcя caми. Прoблeмa кoвбoeв в тoм, чтo oни нe знaют, чтo дeлaть дaльшe, и вceгдa ищут проблемы тaм, гдe их нeт», — писали они под публикацией про преемников российского лидера.