https://static.news.ru/photo/b31960ba-d002-11e9-b1ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил президенту США Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе.

За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, — говорится в книге американского политолога и дипломата Джорджа Биби.

В день теракта глава России первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку. Биби утверждает, что глава РФ сообщил о надвигающейся из Афганистана угрозе, но был проигнорирован, передаёт ТАСС .

11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре пассажирских авиалайнера, два из которых они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона под Вашингтоном. Четвёртый самолёт летел в сторону столицы, но разбился в штате Пенсильвания. Всего в результате терактов погибли 2977 человек.

Ранее News.ru писал о том, что организатор теракта 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности свидетельствовать против Эр-Рияда. Мужчина может пойти на это, если власти Штатов не станут требовать для него смертной казни.