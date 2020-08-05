Пункты проверки на коронавирус будут созданы на въездах в Нью-Йорк

https://static.news.ru/photo/23c73702-d745-11ea-a158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote via imago-images.de/Global Look press

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что на въездах в город появятся пункты для проверки на коронавирусную инфекцию.

Заболевшие будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Нарушившие это правило подвергнутся штрафу в размере до $10 тысяч.

Мы не хотим наказывать людей. Мы лишь хотим, чтобы въезжающие в город соблюдали действующие у нас правила. Ситуация с коронавирусом не внушает оптимизма, и поэтому мы обязаны принимать необходимые меры, — заявил мэр на встрече с журналистами.

Контролировать распоряжение мэра будут сотрудники группы по тестированию и отслеживанию распространения коронавируса. Она была создана в начале апреля. Руководитель группы Тед Лонг рассказал, что каждый пятый новый случай коронавирусной инфекции выявляется у прибывших из других штатов.

Осуществлять контроль за въездом в город через мосты, туннели, аэропорты и железнодорожные станции будут сотрудники аппарата шерифа. Они будут выборочно останавливать автотранспорт для проверки, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса в США могут остаться нищими 12 млн американцев.