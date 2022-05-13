Псаки завершила работу главой пресс-службы Белого дома

Фото Stefani Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Джен Псаки в пятницу, 13 мая, официально завершает свою деятельность в качестве главы пресс-службы администрации Белого дома. Она была назначена на эту должность после инаугурации президента Байдена в январе 2021 года. По её словам, самой сложной частью работы были постоянные угрозы. Она рассказала про «ужасные письма», которые ей присылали недоброжелатели с упоминанием семьи Псаки. Она при этом не стала говорить о своих планах после ухода с должности, пишут «Известия».

Мне нечего рассказать о планах. Спать, читать книги, если есть что-то посмотреть на Netflix или Hulu, можете мне советовать, — пошутила представитель администрации США.

Её место займёт Карин Жан-Пьер, которая ранее занимала пост старшего советника вице-президента США Камалы Харрис во время предвыборной кампании.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее обратилась к американским сенаторам с требованием поскорее принять законопроект о выделении помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. Представитель Белого дома не согласилась с доводами сенатора Рэнда Пола, который заявил, что в законе недостаточно хорошо продумана схема контроля за поставками вооружений Киеву. Псаки добавила, что в законопроект заложено достаточно средств для создания органов контроля за поставками оружия.