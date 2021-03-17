Псаки отказалась пояснять слова Байдена о Путине-«убийце»

https://static.news.ru/photo/032aeaee-5c3c-11eb-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась отвечать на вопрос, были ли слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине метафорой.

Мне нечего добавить, — цитирует ТАСС представительницу Белого дома.

Она напомнила, что американский президент говорил, что «не будет сдерживаться» в выражении своих взглядов ни во время очных контактов с руководством России, ни при публичных оценках.

Ранее Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Владимира Путина «убийцей». Ранее главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена. В Кремле отреагировали на доклад американского разведсообщества. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сведения, представленные в документе, являются необоснованными и недостоверными.

Как сообщал NEWS.ru, главное разведывательное управление США опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена.