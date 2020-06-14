Протестующие в США снесли и сбросили в реку памятник рабовладельца

https://static.news.ru/photo/c7c48b44-ae13-11ea-80e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Drew Michael Miranda

Участники протестных акций против расизма и насилия со стороны полиции в Новом Орлеане снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи.

Как сообщает телеканал Fox News, сначала протестующие снесли бюст, затем пронесли по улицам и погрузили на два автомобиля, на которыхо отвезли его к реке.

Pic of the aftermath pic.twitter.com/bZt7jUqSn5 — Drew Michael Miranda (@drewmmiranda) June 13, 2020

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл навала снос памятника незаконным и осудила действия участников акции.

Город Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества. Это незаконно, — написала она в Twitter.

The City of New Orleans rejects vandalism and destruction of City property. It is unlawful. pic.twitter.com/CcAKfNFK5X — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) June 13, 2020

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как ранее писал NEWS.ru, памятник журналисту Индро Монтанелли (1909–2001 гг.) в центре Милана облили краской и исписали. Ранее этот же памятник требовала снести группа активистов на фоне проходящих по всему миру антирасистских протестов, спровоцированных гибелью американца Джорджа Флойда при задержании.