Протестующие в США снесли и сбросили в реку памятник рабовладельца

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.
Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.
Как ранее писал NEWS.ru, памятник журналисту Индро Монтанелли (1909–2001 гг.) в центре Милана облили краской и исписали. Ранее этот же памятник требовала снести группа активистов на фоне проходящих по всему миру антирасистских протестов, спровоцированных гибелью американца Джорджа Флойда при задержании.