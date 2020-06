Протестующие в США снесли и сбросили в реку памятник рабовладельца

Как сообщает телеканал Fox News, сначала протестующие снесли бюст, затем пронесли по улицам и погрузили на два автомобиля, на которыхо отвезли его к реке.

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл навала снос памятника незаконным и осудила действия участников акции.