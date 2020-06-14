США

Протестующие в США снесли и сбросили в реку памятник рабовладельца

10:48, 14 июня 2020
Фото: twitter.com/Drew Michael Miranda

Участники протестных акций против расизма и насилия со стороны полиции в Новом Орлеане снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи.

Как сообщает телеканал Fox News, сначала протестующие снесли бюст, затем пронесли по улицам и погрузили на два автомобиля, на которыхо отвезли его к реке.

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл навала снос памятника незаконным и осудила действия участников акции.

Город Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества. Это незаконно, — написала она в Twitter.

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как ранее писал NEWS.ru, памятник журналисту Индро Монтанелли (1909–2001 гг.) в центре Милана облили краской и исписали. Ранее этот же памятник требовала снести группа активистов на фоне проходящих по всему миру антирасистских протестов, спровоцированных гибелью американца Джорджа Флойда при задержании.

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