https://static.news.ru/photo/8cfeadca-440d-11ea-aaa0-fa163e074e61_660.jpg Андрей Манойло Фото: Андрей Манойло/Facebook

Деньги, выделяемые Украине Соединёнными Штатами Америки, пойдут на содержание антикоррупционной вертикали управления. У неё есть свои судебные органы и силовые ведомства. Структуру контролирует Белый дом, считает профессор МГУ Андрей Манойло.

Такую схему американцы выстраивают на всех подконтрольных территориях, минуя национальное правительство. И на её поддержание и функционирование нужны деньги, — цитирует эксперта радио Sputnik.

Вашингтон окажет Киеву помощь в размере $250 млн в 2021-м. Эти деньги выделяются по линии Минобороны США. Ещё $115 млн Украина по-прежнему получит по программе иностранного военного финансирования Госдепа. Бюджет опубликуют 10 февраля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп летом 2019 года заявил занимавшему на тот момент пост помощника главы страны по нацбезопасности Джону Болтону о том, что намерен продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не проведёт расследование по делу бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына.

По словам источника New York Times, знакомого с черновым вариантом мемуаров Болтона, лидер Соединённых Штатов планировал связать военную помощь с просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma.