Он занялся этим бизнесом после резни в Вирджинии в 2007 году в надежде защитить таким образом своих детей. Рюкзаки стоят в розницу $120–300, и по данным компании Куррана, за последние годы их продажи выросли на 200%.

Однако бывший комиссар полиции Нью-Йорка Уильям Брэттон предупредил родителей, что эти вещи не защищают при стрельбе из ружья.