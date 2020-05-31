При протестах в Вашингтоне пострадали более 60 сотрудников Секретной службы

https://static.news.ru/photo/ce023f4a-a3ca-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

В Вашингтоне при протестах в период с 29 по 31 мая пострадали более 60 офицеров и специальных агентов Секретной службы. Погромы в столице США начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

В заявлении Секретной службы сказано, что в спецагентов летели кирпичи, камни, бутылки, фейерверки и другие предметы. В результате 11 пострадавших сотрудников были доставлены в госпиталь, их жизням ничего не угрожает.

Как сообщал NEWS.ru, во время массовых акций протеста в разных городах США были задержаны около 4100 человек. Им предъявлены обвинения в препятствовании проезду по дорогам, нарушении комендантского часа и мародёрстве.