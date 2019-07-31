https://static.news.ru/photo/97b73fba-b3c2-11e9-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: yenisafak.com

Мощный пожар вспыхнул на предприятии нефтяного гиганта ExxonMobil возле города Бейтаун в штате Техас. Местные власти рекомендуют жителям срочно спрятаться в укрытии.

Руководство города Бейтаун издало указ о занятии укрытия ввиду чрезвычайной ситуации в зоне расположения предприятия ExxonMobil. Населению к западу от предприятия следует спрятаться в укрытии, — говорится в сообщении на странице администрации города в Twitter .

The City of Baytown is issuing a precautionary order to Shelter in Place due to an emergency at ExxonMobil Baytown Area. Areas west of ExxonMobil should Shelter In Place. See the map below. Please RT. pic.twitter.com/WWXOg3RpNf — City of Baytown, TX (@CityofBaytown) 31 июля 2019 г.

Горит объект с полипропиленом. В ExxonMobil проводят мониторинг загрязнения окружающей среды.

Сведений о жертвах или пострадавших нет.

DEVELOPING: A shelter in place order has been issued as a fire rages at an ExxonMobil refinery in Baytown, Texas.



It's the latest in a series of fires in Houston area involving the petrochemical industry. https://t.co/uzvl1Rojpq pic.twitter.com/gyEye61vJp — 350 Action Houston (@350Houston) 31 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее сильный пожар начался в автосервисе на севере Москвы.