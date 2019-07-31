Фото: yenisafak.com

Мощный пожар вспыхнул на предприятии нефтяного гиганта ExxonMobil возле города Бейтаун в штате Техас. Местные власти рекомендуют жителям срочно спрятаться в укрытии.

Руководство города Бейтаун издало указ о занятии укрытия ввиду чрезвычайной ситуации в зоне расположения предприятия ExxonMobil. Населению к западу от предприятия следует спрятаться в укрытии, — говорится в сообщении на странице администрации города в Twitter.

Горит объект с полипропиленом. В ExxonMobil проводят мониторинг загрязнения окружающей среды.

Сведений о жертвах или пострадавших нет.

Как писал News.ru, ранее сильный пожар начался в автосервисе на севере Москвы.

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