Мощный пожар вспыхнул на предприятии нефтяного гиганта ExxonMobil возле города Бейтаун в штате Техас. Местные власти рекомендуют жителям срочно спрятаться в укрытии.
Руководство города Бейтаун издало указ о занятии укрытия ввиду чрезвычайной ситуации в зоне расположения предприятия ExxonMobil. Населению к западу от предприятия следует спрятаться в укрытии, — говорится в сообщении на странице администрации города в Twitter.
The City of Baytown is issuing a precautionary order to Shelter in Place due to an emergency at ExxonMobil Baytown Area. Areas west of ExxonMobil should Shelter In Place. See the map below. Please RT. pic.twitter.com/WWXOg3RpNf