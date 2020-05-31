Правозащитники требуют от полиции США прекратить применение насилия

https://static.news.ru/photo/190c67d2-a34d-11ea-9d43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правозащитная организация Amnesty International USA призвала полицию в США немедленно прекратить применение силы против протестующих. Об этом говорится в заявлении представителя организации Рэйчела Уорда.

По его мнению, американская полиция не выполняет свои обязательства и не уважает права людей на мирные протесты, усугубляя без того напряжённую обстановку.

В одном городе за другим мы наблюдаем действия, которые могут считаться нежелательными или чрезмерными. Мы призываем незамедлительно прекратить подобное применение силы, а правоохранительные органы — обеспечить и защитить законное право на протест, — говорится в заявлении.

Как отметил Уорд, полиция должна демилитаризировать свой подход и начать с протестующими диалог для деэскалации конфликта.

Amnesty International — неправительственная организация. Она получает финансирование от ряда правительств и международных структур, включая Госдеп США, британские власти, Европейскую комиссию. Также, по информации СМИ, большую часть средств организации выделяет американский миллиардер Джордж Сорос.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвер Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флойда.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп пока не приказывал использовать национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками, которые были вызваны убийством афроамериканца в Миннеаполисе.