Минфин США: потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Lool Press

Потолок цен на российскую нефть начнется c $60 за баррель и может быть в дальнейшем изменен, заявил заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, пересмотр уровня цены будет проводиться «время от времени».

Мы начинаем с 60 [долларов за баррель] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени, — заявил Адейемо на онлайн-конференции.

1 декабря Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

До этого стало известно, что большинство государств Евросоюза согласились с потолком стоимости российской нефти на уровне $65–70 за баррель, тогда как Польша настаивает на ограничении в $30. Обсуждение максимального уровня цен шло «с утра до поздней ночи», однако его участники так и не смогли прийти к согласованию. Страны Прибалтики также отвергли предложенный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть. По их мнению, уровень в $65 за баррель является слишком щедрым.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. По его словам, эта позиция России, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней. При этом Песков добавил, что Москва руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.