Пожар охватил шоколадную фабрику в Пенсильвании ABC: пожар охватил шоколадную фабрику в Пенсильвании, есть пострадавшие

Фото: Neal Waters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В американском штате Пенсльвания мощный пожар произошел на шоколадной факбрике компании RM Palmer. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на очевидцев. Причины пожара пока не установлены.

По данным СМИ, сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего предприятие охватил огонь. В ходе возгорания обрушился по меньшей мере один из корпусов фабрики. По некоторым данным, внутри охваченных огнем зданий могут находиться люди.

При этом к настоящему моменту о пострадавших не сообщается.

В то же время издание Susquehanna Valley Tribune заявило о «многочисленных пострадавших», не назвав их точное число. По информации издания, пропавшими без вести числятся до шести человек.

Ранее сообщалось, что в Ярославле загорелось трехэтажное административное здание моторного завода. По данным экстренных служб, пожар произошел из-за возгорания трансформаторного масла. Из здания спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией.

В Самаре произошел пожар на третьем этаже одной из достопримечательностей города — доме Челышева 1899 года постройки. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские оцепили место происшествия.