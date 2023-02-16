Появились новые данные о причастности США к взрывам на «СП» Журналист из США Дуган представил новые свидетельства о причастности США к диверсии на «Северных потоках»

Фото: dvidshub.net

Baltops 2022

В числе участников учений НАТО Baltops 2022, прошедших летом вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море, значились американские водолазы с обмундированием для погружения на значительную глубину. Такую информацию предоставил анонимный источник американскому журналисту Джону Дугану, текстом письма Дуган поделился с РИА Новости. В письме указывается, что группа американцев отправилась в открытое море на надувной лодке, прихватив с собой подозрительные ящики. Автор подчеркивает, что американские специалисты провели под водой шесть часов.

Автор письма утверждает, что он участвовал в учениях Baltops. По его словам, 15 июня приземлился вертолет с группой американских граждан, которые по своему внешнему виду не были похожи на участников учений. Ему показались странными их усы, прически, бороды, а также факт отсутствия у прибывших людей именных значков.

Журналист Дуган объяснил, что полностью доверяет источнику, поскольку тот вместе с письмом прикрепил фотографии с учений и документы. Дуган не стал ими делиться, чтобы не подставить анонимного автора.

В письме говорится, что этих людей встречал вице-адмирал флота ВМС США и люди в штатской одежде. Их разговора слышно не было из-за шума, указал он.

Свидетель обратил внимание на то, что при американцах были ребризеры МК-29 для глубокого погружения и другое высокопрофессиональное и дорогостоящее оборудование. Автор подчеркнул, что американские водолазы также привезли с собой небольшие ящики.

Очевидец указывает, что после долгого разговора с вице-адмиралом США группа подводников вместе с ящиками направилась в море на надувных лодках. Водолазы находились под водой на протяжении шести часов, отмечает автор.

Они покинули лодку в своих ребризерах и исчезли под водой на более чем шесть часов. Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум, — заявил он.

По возвращении на сушу за дайверами прилетел вертолет и они тотчас улетели. Автор подчеркивает, что когда американцы вернулись, подозрительных ящиков при них уже не было.

Версию о том, что США организовали диверсию в Балтийском море, ранее выдвинул американский журналист Сеймур Херш. В своем расследовании он пришел к выводу, что американцы начали планировать эту операцию еще в 2021 году, а взрывчатку на газопроводах установили за три месяца до взрыва водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО.