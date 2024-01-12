«Повторит судьбу»: в США дали Зеленскому незавидный прогноз Риттер: на Украине может произойти военный переворот в январе-феврале

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные могут подняться против президента Владимира Зеленского в ближайшие месяцы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. По мнению аналитика, Украина является стратегически побежденным государством, внутри которого назрел серьезный раскол. Как следствие, отметил эксперт, страну ожидает политическая и военная катастрофа.

Я предполагаю, что если ситуация не наладится, то в январе-феврале может произойти военный переворот, и Зеленский повторит судьбу Николае Чаушеску, — предположил Риттер.

Ранее западные аналитики предположили, что Зеленский отказывается от переговоров с Россией из-за риска националистских демонстраций и переворота в стране. По мнению аналитиков, украинский лидер имеет стимул продолжать борьбу также ради сохранения статуса «нового Черчилля». Власти США должны признать, что ситуация на Украине тупиковая, несмотря на десятки миллиардов долларов помощи, и Зеленского пора склонить к диалогу, заключили колумнисты.

До этого Зеленский заявил, что вопрос переговоров Киева и Москвы неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинский президент.