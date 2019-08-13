https://static.news.ru/photo/e9d88e3a-bdee-11e9-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Миа Халифа Фото: miakhalifa/instagram.com

Модель и порнозвезда Миа Халифа дала интервью, в рамках которого рассказала о своей работе в фильмах для взрослых. Она отметила, что главное заблуждение заключается в том, что актёры зарабатывают большие деньги.

Халифа рассказала, что за несколько месяцев съёмок получила $12 тысяч (786,6 тысячи рублей). Она сообщила, что после короткой карьеры в порно ей было очень трудно нормализовать свою жизнь, найти работу и привыкнуть к офису.

Халифа стала известной после съёмки в порно в хиджабе. После этого она начала получать угрозы.

Ранее News.ru писал, что любители «взрослого» контента в Сети оказались мишенями новой кибератаки. Вредоносное программное обеспечение Varenyky применялось для отправки спама, кражи логинов и паролей, а также для записи экрана пользователей во время просмотра порноконтента.