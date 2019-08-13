Миа Халифа Миа Халифа Фото: miakhalifa/instagram.com

Модель и порнозвезда Миа Халифа дала интервью, в рамках которого рассказала о своей работе в фильмах для взрослых. Она отметила, что главное заблуждение заключается в том, что актёры зарабатывают большие деньги.

Халифа рассказала, что за несколько месяцев съёмок получила $12 тысяч (786,6 тысячи рублей). Она сообщила, что после короткой карьеры в порно ей было очень трудно нормализовать свою жизнь, найти работу и привыкнуть к офису.

Халифа стала известной после съёмки в порно в хиджабе. После этого она начала получать угрозы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Common misconception is that I’ve been making millions and millions from residuals for the work I did. Nothing could be further from the truth. In reality, I made around $12,000 in TOTAL my entire time in the industry. It was near impossible for me to lead a normal life with a normal office job after. 2 years into trying to force normalcy I decided to change my narrative and move to Austin to try and start over. Full interview via the link in my bio. The only reason I was able to handle speaking about this so in depth is due to @megmabbott’s incredible gift of making you feel heard, seen, and not judged. Thank you also to @errichp for the amazing editing and direction.

Публикация от Mia K. (@miakhalifa)

Ранее News.ru писал, что любители «взрослого» контента в Сети оказались мишенями новой кибератаки. Вредоносное программное обеспечение Varenyky применялось для отправки спама, кражи логинов и паролей, а также для записи экрана пользователей во время просмотра порноконтента.

News.ru в соцсетях