Порноактёры США потребовали господдержки в кризис

https://static.news.ru/photo/57efbd92-77ff-11ea-9aad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner /Global Look Press

Гильдия порноактёров призвала правительство США распространить меры поддержки малого бизнеса, объявленные из-за пандемии коронавируса, на индустрию фильмов для взрослых.

Президент гильдии Алана Эванс назвала сложившуюся ситуацию несправедливой, а решения властей — дискриминацией работников секс-индустрии, ставших «лучиком солнца в облачный день» для многих американцев на карантине.

COVID-19 не выбирает своих жертв по социальному или экономическому положению, но наше государство считает, что миллионы налогоплательщиков не заслуживают федеральной помощи, потому что у них похотливая работа, — цитирует женщину Lenta.ru.

По словам Эванс, работники порноиндустрии объединятся для борьбы за свои права.

Как писал NEWS.ru, сайт Pornhub открыл бесплатный доступ ко всему контенту и призвал пользователей оставаться дома, чтобы «сгладить кривую коронавируса».

США — крупнейший в мире центр распространения коронавирусной инфекции, там заразились 337 тысяч из 1,27 млн пациентов с COVID-19. В стране объявлено чрезвычайное положение.