Помпео заявил о дальнейшем ограничении экспорта технологий для Huawei

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Учёные из США стали разрабатывать вакцину от коронавируса ещё в январе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Учёные в национальных институтах здравоохранения начали разрабатывать первую пробную вакцину 11 января. Тогда люди ещё не знали, что происходит вокруг, а мы уже начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против...