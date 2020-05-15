Помпео заявил о дальнейшем ограничении экспорта технологий для Huawei

Соединённые Штаты намерены и впредь ограничивать экспорт американских технологий для китайской корпорации Huawei, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.
Соответствующее заявление Помпео сделал 15 мая. Он пояснил, что решение американского правительства связано с потенциальной угрозой нацбезопасности страны,
США продолжат вводить ограничения на экспорт большинства американских технологий для Huawei и связанных с ней компаний, угрожающих национальной безопасности США и международной стабильности, — заявил госсекретарь.
Как писал NEWS.ru ранее, власти Соединённых Штатов призвали страны Евросоюза отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei в сфере развития нового поколения связи 5G. Взамен Вашингтон предлагает присмотреться к Ericsson, Nokia и Samsung.
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