Шестая годовщина начала «Крымской весны», позволившей жителям полуострова наконец-то исполнить давнюю мечту вернуться в состав России, предсказуемо вызвала ряд нервных действий на Украине и стане их моральных авторитетов в США.

Сперва «президент мира» Владимир Зеленский выкинул, пожалуй, лучшую за время своего руководства страной шутку, подписав указ о введении 26 февраля праздника «День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Даже если мы закроем глаза на терминологию, то ничего более несуразного, чем праздновать «сопротивление оккупации» в том виде, в каком оно было. Целая республика без единого выстрела собралась и ушла в другую страну, а у них праздник героизма. Воистину, прав был Сурков, когда говорил, что «украинство — это специфическое расстройство умов».

Но с соседей какой спрос, у них уже шесть лет такое шапито, что там всё смешалось в головах. И тем нелепее смотрятся наши «западные партнёры», когда публично солидаризируются с Украиной. Вот госсекретарь США Майк Помпео написал сам или силами своего аппарата заявление (хотя и закрадывается подозрение, что к нему приложила руку мигрировавшая из Львова уборщица кабинета). «Соединенные Штаты подтверждают: Крым — это Украина», — говорится в самом начале этого документа. Великолепно. Кому подтверждают? Украинцам? Так они и сами этой абракадаброй бредят. Крымчанам? Так вы лучше пожалуйте с визитом в Севастополь, да познакомьте их с этим тезисом, вот удивятся. Россиянам? Ну так если словосочетание «Крымский консенсус» что-то вам говорит, то понять их точку зрения по данному вопросу не составит труда.

Майк Помпео Liu Jie/Global Look Press

«Оккупация Россией Крыма и усиление милитаризации полуострова представляют угрозу для нашей общей безопасности», — так начинается следующий абзац. И снова — сплошные вопросы. Кто такие мы? До США, вроде бы, далеко, на их безопасность это никак не влияет. Партнёры по НАТО? Учитывая, какой у альянса оборонный бюджет, странно, что его безопасности вообще может угрожать хоть что-то кроме коронавируса. А если он имеет в виду Украину, так её безопасности угрожает так много вещей, что Крым сейчас не самая актуальная проблема, это даже в Киеве признают. Так много вопросов, и так мало ответов...

Ну а дальше начинаются традиционные причитания об ущемлённых правах неких людей и страданиях крымских татар, под которыми, вероятно, имеется в виду давно уже утративший в ночных застольях с Айдером Муждабаевым последние остатки адекватности Рефат Чубаров.

«Россия насильно призвала в армию почти 20 000 крымских мужчин в нарушение международного права». Вот, кстати, было бы красиво, если бы господину Помпео позволили перед ними выступить. Думаю, это выступление имело бы оглушительный успех, реакции публики позавидовал бы даже Зеленский в лучшие годы.

«Шесть лет спустя Россия продолжает полагаться на ложь и дезинформацию в своей неудачной попытке узаконить незаконное». Нет, ребята, это вы шесть лет подряд читаете депеши о «нарушении прав человека», подготовленные всё тем же Чубаровым и его единомышленниками, верите им больше, чем собственной Конституции и отказываетесь признать очевидное.

«США... будут поддерживать санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и не выполнит полностью свои обязательства по Минским соглашениям». Показательно, конечно, что целый госсекретарь страны-гегемона просто не в курсе, чьи подписи стоят под Минскими соглашениями и кто является их стороной, но мы уже привыкли к тому, что в Вашингтоне весьма вольно обходятся с фактами.

Есть там ещё фрагмент о том, что «Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать притязания России на суверенитет над полуостровом». И здесь хотелось бы посоветовать Помпео не разбрасываться категоричными утверждениями, чтобы не иметь потом бледный вид.