Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
Помпео при этом подчеркнул, что в настоящее время делать выводы по поводу падения воздушного судна ещё рано. Следует дождаться результатов расследования.
Иран, отмечает госсекретарь США, в выяснении обстоятельств катастрофы будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в полной мере.
Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность, — приводит слова Помпео Fox News.
Чиновник сообщил, что американский народ обязан быть осведомлён о том, совершила ли иранская сторона «нечто вероломное».
Как ранее писал NEWS.ru, национальное управление США по безопасности на транспорте будет участвовать в расследовании причин крушения принадлежащего «Международным авиалиниям Украины» самолёта у Тегерана.
Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.
Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил версию, по которой могла произойти авиакатастрофа в Иране.