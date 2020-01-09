https://static.news.ru/photo/d27a23b0-336a-11ea-8a18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Помпео при этом подчеркнул, что в настоящее время делать выводы по поводу падения воздушного судна ещё рано. Следует дождаться результатов расследования.

Иран, отмечает госсекретарь США, в выяснении обстоятельств катастрофы будет сотрудничать с другими заинтересованными сторонами в полной мере.

Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность, — приводит слова Помпео Fox News.

Чиновник сообщил, что американский народ обязан быть осведомлён о том, совершила ли иранская сторона «нечто вероломное».

Как ранее писал NEWS.ru, национальное управление США по безопасности на транспорте будет участвовать в расследовании причин крушения принадлежащего «Международным авиалиниям Украины» самолёта у Тегерана.

Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Тегеран — Киев, разбился через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране 8 января рано утром. По данным МАУ, на борту находились 176 человек. Из них девять членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил.

Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил версию, по которой могла произойти авиакатастрофа в Иране.