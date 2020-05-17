Помпео призвал КНР не вмешиваться в работу американских СМИ в Гонконге

https://static.news.ru/photo/427ba966-d733-11e9-95e3-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал заявление китайский властей о том, что они могут вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге.

По словам Помпео, американские журналисты являются представителями свободной прессы. Они не будут заниматься пропагандой. Их репортажи информируют граждан КНР и весь мир о том, что происходит в этом регионе.

Любое решение, затрагивающее автономию и свободы Гонконга, гарантированные Китайско-Британской совместной декларацией и Основным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку (соглашения) «Одна страна, две системы» и статуса этой территории, — отметил политик.

Он намекнул, что Вашингтон может пересмотреть положение Гонконга, а это не выгодно Пекину, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал о другом заявлении Помпео, в котором он высказался о планах по дальнейшему ограничению экспорта технологий для Huawei.