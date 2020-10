Помпео призвал Баку и Ереван придерживаться договорённостей о перемирии

Ранее NEWS.ru сообщал, что перемирие в Нагорном Карабахе призывал восстановить патриарх Кирилл.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement.