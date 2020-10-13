Помпео призвал Баку и Ереван придерживаться договорённостей о перемирии

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые столкновения и обстрелы в Нагорном Карабахе в соответствии с достигнутыми договорённостями о перемирии.

США призывают Азербайджан и Армению придерживаться согласованных обязательств по прекращению огня и перестать наносить удары по районам с мирным населением, таким как Гянджа и Степанакерт. Мы сожалеем о гибели людей и настаиваем на мирном урегулировании, — написал американский политик в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перемирие в Нагорном Карабахе призывал восстановить патриарх Кирилл.

The United States calls on Azerbaijan and Armenia to implement their commitments to a ceasefire as agreed and cease targeting civilian areas, such as Ganja and Stepanakert. We deplore the loss of human life and remain committed to a peaceful settlement. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.