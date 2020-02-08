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Посол США Джон Салливан заявил, что при его назначении американский лидер Дональд Трамп высказал пожелание, чтобы он сделал всё возможное для улучшения отношений с Россией.

Трамп остановился на моей кандидатуре 6 месяцев назад, и когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал всё, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между...