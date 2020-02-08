Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил американским губернаторам, что не надо помнить о конкуренции с Китаем, а также соблюдать осторожность в вопросах бизнеса с КНР. Об этом
Я знаю, у вас у всех трудная работа, но не упускайте из виду конкуренцию с Китаем. Мы должны защищать нашу безопасность и наши свободы <...> Когда дело доходит до ведения бизнеса, я прошу вас придерживаться осторожного подхода, — приводит слова Майкла Помпео ТАСС.
Он добавил, что Китай намерен использовать американскую «открытость» и хочет «воспользоваться слабыми местами» США.
Как писал NEWS.ru ранее, правительство США решило поддержать Китай в борьбе с коронавирусом и выделило на эти цели $100 млн.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен