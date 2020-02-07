https://static.news.ru/photo/a096a628-49e7-11ea-85ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США заявили о готовности передать $100 млн Китаю и другим странам, которые пострадали от коронавируса.

С гордостью заявляю о дополнительных $100 млн, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом. Этот вклад — наряду с сотнями миллионов долларов, пожертвованными безвозмездно, — демонстрирует уверенное руководство США в ответ на вспышку. Вместе мы можем оказать огромное влияние, — написал в своём Twitter-аккаунте государственный секретарь США Майкл Помпео.

Proud to announce an additional $100M of existing funds to support #China in combating the #coronavirus . This commitment along w/ hundreds of millions generously donated demonstrates strong U.S. leadership in response to the outbreak. Together we can have a profound impact. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 7, 2020

Также представители Госдепа отметили, что обеспечили доставку китайскому народу около 17,8 тонны пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли и респираторы.

NEWS.ru сообщал ранее, что президент России Владимир Путин и правительство РФ дали поручения подразделениям МЧС сформировать гуманитарный груз для жителей Китая. В рамках операции на территорию КНР будет доставлено около 183 кубометров медицинских товаров.