https://static.news.ru/photo/08f1d982-1c42-11ea-bad4-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Emmanuele Contini/www.imago-images.de/Global Look Press

Антироссийские санкции не коснутся россиян, которые соблюдают закон, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Санкции, введённые США в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами, — цитирует Госдепартамент слова Помпео в Twitter.

. @SecPompeo : Sanctions the United States has levied on Russian individuals and entities are in no way targeted at the Russian people, themselves. We have no quarrel with law-abiding citizens. pic.twitter.com/pS7X4sNZBi — Department of State (@StateDept) 11 декабря 2019 г.

Сегодня в Сенате США пройдёт голосование по законопроекту о санкциях против России. Будет рассмотрен законопроект, который предусматривает экономические ограничения в отношении политиков, киберопераций и экспорта сниженного природного газа. Основание неизменно — вмешательство Кремля в американские выборы и его другие международные недружественные действия.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов Соединённых Штатов включило в санкционный список семь новых российских предприятий. Также под ограничения попали 17 физических лиц из России и с Украины. Причиной стали обвинения в киберпреступлениях.