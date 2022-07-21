Польская журналистка обвинила США в провокациях против России Польская журналистка Крамер: США провоцируют Россию и нагнетают напряженность в Польше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасская башня Кремля на Красной площади

США провоцируют Россию и нагнетают напряженность в Польше, заявила польская журналистка Ханна Крамер, передает EADaily. Она опасается, что территория Польши станет полем боя, как и Украина, которую Соединенные Штаты снабжали оружием с 2014 года.

Под предлогом угрозы с востока американцы завозят оружие в нашу страну, тем самым провоцируя Россию и создавая напряженность в регионе. Последние 35 лет все предупреждали США, что игнорирование интересов ядерной державы и дальнейшее расширение НАТО — это опасная, неразумная и провокационная игра! — сказала Крамер.

Она добавила, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» с каждым днем все больше втягивается в конфликт на Украине, поставляя оружие и обучая украинских военных. Именно польское правительство Крамер назвала единственной угрозой своей стране.

19 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «грандиозных» планах по демилитаризации стран — участниц НАТО. Чеченский лидер пообещал начать с Польши после «взятия» Киева. По его мнению, Запад еще не представляет, насколько сильны российские военные, которым «не сможет противостоять ни одна армия мира».