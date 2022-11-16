Полковник из США заявил об усталости ЕС от украинской «черной дыры» Полковник армии США в отставке Макгрегор: в ЕС устали от украинской «черной дыры»

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что в Европе устали отправлять деньги и вооружения в украинскую «черную дыру». Так он в эфире телеканала Fox News прокомментировал планы министра обороны США Ллойда Остина добиться от лидеров 50 стран, чтобы они дополнительно профинансировали Украину.

Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру, — подчеркнул полковник.

Макгрегор также напомнил о словах председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, который заявил о невозможности победы Киева и допустил возможность переговоров с Москвой. По его мнению, Белый дом предлагает потратить больше денег «на это проигрышное дело», хотя в то же время в Пентагоне заявляют: «игра почти окончена, так что давайте договариваться».

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что Вашингтон будет направлять в Киев военную помощь «так долго, как потребуется». По его словам, наступление зимы никак не повлияет на график поставок оружия.