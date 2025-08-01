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01 августа 2025 в 13:43

Политолог указал на подвох в словах Трампа об антироссийских санкциях

Политолог Мартынов: высказывания Трампа о России связаны с его медийным образом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп говорит о санкциях против России лишь потому, что от него этого требует общество, уверен политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов. В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что высказывания американского лидера ориентированы на создание медийного образа политика.

Соответственно, если тренд таков, что ему (Трампу — NEWS.ru.) вредит отсутствие каких-либо действий, в том числе и в этом направлении, то он соответствующим образом делает заявление. Все прекрасно понимают, что ни к чему это (заявления о санкциях против России — NEWS.ru) не приведет, — констатировал Мартынов.

По словам эксперта, решение об ограничениях в сторону Москвы является политическим высказыванием. Россия давно адаптировалась к рестрикциям, поэтому они вредят только тем странам, которые их вводят, пояснил политолог.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла отметил, что Трамп начал ругать Россию из-за неудач в решении украинского кризиса. По его словам, глава Белого дома определяет свою политику теми вызовами, с которыми сталкивается, а не ведет последовательную линию.

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