Политолог: США «перевели стрелки» за подрывы на «Северных потоках» Политолог Блохин: США «перевели стрелки» за подрывы на «Северных потоках» на Украину

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

США «перевели стрелки» за подрывы на «Северных потоках» на Украину, чтобы сохранить видимость своего мирового лидерства, заявил научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Политолог рассказал ФБА «Экономика сегодня», что Вашингтон пытается доказать свою непричастность к диверсиям.

США пытаются сохранить видимость ответственного игрока и мирового лидера, который не может совершать подобные преступления, поэтому Вашингтон через издание The Wall Street Journal переводит стрелки на Украину, — пояснил эксперт.

По словам Блохина, российские политики и политологи уже не раз намекали на причастность американцев к взрывам на «Северных потоках». При этом некоторые представители недружественных стран даже успели поблагодарить Вашингтон сразу после диверсий. Например, в социальных сетях слова благодарности выразил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Расследование журналиста Сеймура Херша о взрыве на газопроводе заставило США резко сменить свою стратегию. Политолог отмечает, что, в связи с этим, обвинения в подрыве со стороны Вашингтона стали поступать в адрес Киева вместо Москвы. У Белого дома есть хороший аргумент — Украина находится в конфликте с Москвой. Правда, у киевского режима нет технических возможностей для проведения подобных диверсий. Блохин также уточнил, что подрывы на «Северных потоках» были выгодны для США.

Американцы благодаря подрывам усилили экономический контроль за Европой: европейцы теперь будут покупать СПГ либо в США, либо у ближневосточных стран, которые остаются их союзниками. Интересно, что Евросоюз потерял дар речи и почти никак не отреагировал на диверсии, эта история подтверждает тот факт, что европейцы являются американскими сателлитами, — заключил эксперт.

Газета The Wall Street Journal ранее опубликовала статью о возможной причастности Киева к диверсии на «Северных потоках». По данным издания, глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорили об этом в октябре 2022 года.