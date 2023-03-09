В США допускали причастность Киева к теракту на «Северных потоках» WSJ: Бернс и Салливан не исключали, что теракт на «Северных потоках» совершил Киев

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Уильям Бернс

Глава ЦРУ Уильям Бернс и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не исключали, что теракт на «Северных потоках» организовала Украина, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По ее данным, о причастности Киева к подрыву газопроводов оба официальных лица говорили в октябре 2022 года — через месяц после взрывов.

При этом они не раскрывали, на чем основывалась оценка.

В Германии власти, которые вели собственное расследование инцидента, причастность к нему России исключили уже к февралю, хотя Москва была главным подозреваемым.

Издание подчеркивает, что ни у Москвы, ни у Киева не было очевидного мотива для организации диверсии. При этом источник Wall Street Journal в Белом доме утверждает, что американская разведка видит в качестве возможных виновников теракта частных лиц, не связанных с официальными властями. Эта версия полностью совпадает с «растущим мнением» следователей в США и Европе о том, что за терактом не стояли диверсанты из России, отмечает газета.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью итальянским изданиям, что правительство его страны не имеет отношения к инцидентам на газопроводах «Северный поток». По словам Кулебы, заявления о причастности Киева к взрывам являются «вредными», они создают впечатление, что «вина лежит на Украине».