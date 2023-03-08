Кулеба ответил на обвинения Украины в подрыве «Северных потоков» Глава МИД Кулеба: власти Украины не имеют отношения к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью итальянским изданиям, что правительство его страны не имеет отношения к инцидентам на газопроводах «Северный поток». По словам Кулебы, заявления о причастности Киева к взрывам являются «вредными», они создают впечатление, что «вина лежит на Украине». Его слова приводит агентство Nova.

Издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. Чуть позже немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что следователи обнаружили судно, связанное с Украиной, которое может быть причастно к подрыву «Потоков».

Кулеба подчеркнул, что не существует никаких доказательств этой информации. По его словам, власти Украины не стоят за диверсиями на газопроводах и украинская сторона ожидает результатов официального расследования.

Ранее глава Минэкономики страны Роберт Хабек заявил, что информация, которая есть в распоряжении правительства ФРГ о диверсии на «Северных потоках», не предназначена для широкой публики. Он подчеркнул, что пока не может комментировать появившиеся в СМИ данные о произошедшем на газопроводе.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что необходимо узнать правду о взрывах на «Северных потоках», какой бы она ни была. Он также призвал не спешить с выводами и дождаться официальных результатов расследований взрывов.