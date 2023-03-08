Антон Соловьев

В Германии отказались назвать виновных в подрыве «Северных потоков» В ФРГ заявили, что их данные о диверсии на «Северных потоках» не предназначены для публики

8 марта 2023 в 18:46

Фото: Johan Nilsson/Tt/Global Look Press

Исследовательская станция зафиксировала повышенный уровень газообразного метана в воздухе после обнаружения утечек на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море