Информация, которая есть в распоряжении правительства ФРГ о диверсии на «Северных потоках», не предназначена для широкой публики, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек в эфире телеканала Welt. Он подчеркнул, что пока не может комментировать появившиеся в СМИ данные о произошедшем на газопроводе.
Так что сведения правительства ФРГ не предназначены для обсуждения в СМИ, — сказал он.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что необходимо узнать правду о взрывах на «Северных потоках», какой бы она ни была. Он также призвал не спешить с выводами и дождаться официальных результатов расследований взрывов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не знает, кто взорвал «Северные потоки». Он отметил, что диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры Европы.
Издание Politico со ссылкой на источник в конгрессе ранее сообщило, что Россия и США не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток». По его словам, операцию могли провести люди, связанные с Украиной.
NYT писала, что взрывчатку на газопроводах в Балтийском море могли заложить граждане Украины или России либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом источники утверждают, что ни российское, ни украинское руководство не причастно к диверсии.