Боррель призвал «не бояться правды» о «Северных потоках» Боррель призвал дождаться результатов расследований по «Северным потокам»

Фото: president.gov.ua

Жозеп Боррель

Необходимо узнать правду о взрывах на «Северных потоках», какой бы она ни была, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает «Интерфакс». Он также призвал не спешить с выводами и дождаться официальных результатов расследований взрывов.

Пока идут расследования, не нужно делать поспешных выводов. Нужно дождаться их результатов. <...> Я не боюсь правды, какой бы она ни была, — сказал Боррель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не знает, кто взорвал «Северные потоки». Он отметил, что диверсия подтверждает необходимость защиты критической подводной инфраструктуры Европы.

Издание Politico со ссылкой на источник в конгрессе ранее сообщило, что Россия и США не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток». По его словам, операцию могли провести люди, связанные с Украиной.

NYT писала, что взрывчатку на газопроводах в Балтийском море могли заложить граждане Украины или России либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом источники утверждают, что ни российское, ни украинское руководство не причастно к диверсии.

Немецкая Zeit сообщала, что следователи установили судно, использовавшееся диверсантами, которое было арендовано компанией, базирующейся в Польше и принадлежащей украинцам. В свою очередь в Times утверждают, что западные спецслужбы уже давно знают имя некоего состоятельного украинца, который профинансировал секретную операцию.