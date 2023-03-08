«Это были не мы и не Россия»: в США сказали, кто взорвал «Северные потоки» Politico: в Конгрессе США заподозрили в подрыве «Северных потоков» связанных с Украиной людей

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Россия и США не причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток», пишет Politico. Источник в Конгрессе США сообщил изданию, что операцию могли провести люди, связанные с Украиной. О том, что западным спецслужбам известно имя украинца, ставшего «частным спонсором» атаки, писала Times. В Кремле заявили, что публикации о взрывах трубопроводов, ранее вышедшие также в New York Times и Zeit, являются скоординированным информационным вбросом.

Вероятно, это сделали люди, связанные с Украиной. Это были не мы и, судя по всему, не русские, — сказал помощник одного из конгрессменов США.

Ранее NYT писала, что взрывчатку на газопроводах в Балтийском море могли заложить граждане Украины или России, либо и те и другие, действовавшие в составе одной группы. При этом источники утверждают, что ни российское, ни украинское руководство не причастно к диверсии.

Немецкая Zeit сообщала, что следователи установили судно, использовавшееся диверсантами, которое было арендовано компанией, базирующей в Польше и принадлежащей украинцам.

Times утверждает, что западные спецслужбы уже давно знают имя некоего состоятельного украинца, который профинансировал секретную операцию.