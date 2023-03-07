NYT: взрывы на «Северных потоках» устроила проукраинская группировка NYT: разведка США считает, что «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые разведданные, изученные в США, дают основания предполагать, что за диверсией на «Северных потоках» могла стоять проукраинская группировка, сообщило издание New York Times. Газопроводы в Балтийском море были подорваны в сентябре 2022 года. Расследование инцидента проводят власти Германии, Дании и Швеции, в чьих территориальных водах проходят магистрали.

Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группировка осуществила нападение на газопроводы «Северный поток» в 2022 году, что является шагом к установлению ответственности за акт саботажа, который на несколько месяцев поставил в тупик следователей по обе стороны Атлантики, — говорится в материале.

Источники в кругах официальных лиц США также заявили NYT, что им не удалось найти никаких доказательств причастности руководства России к атакам на газопроводы.

В то же время в США не нашли доказательств возможной причастности к операции по подрыву «Северных потоков» президента Украины Владимира Зеленского или его главных помощников, как и того, что преступники могли действовать по указанию каких-либо украинских чиновников.

Американские чиновники, изучившие разведданные, предположили, что диверсию, скорее всего, осуществили граждане Украины или России, возможно, действовавшие в составе одной группы.

Ранее в МИД России заявили, что Москва намерена представить собственную беспристрастную картину того, что произошло с «Северными потоками», на министерской встрече G20 в Нью-Дели.

Ранее в Кремле заявили, что дальнейшую судьбу «Северных потоков» решать «Газпром» и акционеры, в самой администрации президента не будут давать никаких рекомендаций на этот счет.

Авария на газопроводах произошла 26 сентября 2022 года. В результате были повреждены обе нитки «Северного потока» и одна из ниток «Северного потока — 2». После произошедшего власти ФРГ, Дании и Швеции заявили, что рассматривают версию о целенаправленной диверсии.