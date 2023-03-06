В Кремле рассказали, от кого зависит будущее «Северных потоков» Песков: решение о будущем «Северных потоков» примут акционеры «Газпрома»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

«Газпром» и его акционеры будут принимать решения о судьбе трубопроводов «Северный поток», от Кремля на эту тему рекомендаций компании не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопросы о будущем «Северных потоков» следует адресовать «Газпрому», который является акционером этого международного проекта.

Это решение, которое должно приниматься коллегиально всеми акционерами, — это международный проект, — подчеркнул Песков.

Ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что расследование взрывов на «Северных потоках» еще не завершено. Он пояснил, что власти его страны, а также Дании и Швеции стараются внести полную ясность в произошедшее. Французский генерал Доминик Тренкан в свою очередь предположил, что у Берлина, Стокгольма и Копенгагена нет четких улик, поэтому они замалчивают детали расследования.

Генерал также добавил, что самой правдоподобной версией случившегося считает ту, что высказал 8 февраля американский журналист Сеймур Херш. По версии журналиста, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы, а через три месяца ее взорвали норвежцы.