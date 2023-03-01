В ФРГ объяснили «молчание» о взрывах на «Северных потоках»

Фото: Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Расследование взрывов на «Северных потоках» еще не завершено, сказал посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, отвечая на вопрос журналистов о «молчании» относительно произошедшего на газопроводах. По его словам, преднамеренные действия, приводящий к подобным инцидентам, являются неприемлемы, угрожая международной безопасности и вызывая глубокую озабоченность, передает РБК.

Эти расследования еще не завершены. Я считаю, что то же самое верно и для собственного расследования России, по крайней мере, я не видел отчета о конкретном результате, — сказал посол, рассуждая о «замалчивании» деталей о случившихся ЧП.

Гайр заметил, что в Дании, Германии и Швеции стараются внести полную ясность в то, что произошло и по какой причине. Он добавил, что уполномоченные национальные органы этих стран как раз начали расследование инцидента.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого cледовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах.

Ранее стало известно, что Россия на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели намерена представить беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО. Такое заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве РФ.