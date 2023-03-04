Во Франции допустили сокрытие выводов о диверсии на «Северных потоках» Французский генерал Тренкан: Европа может скрывать выводы о взрывах на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Если бы российская сторона была причастна к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», Германия, Дания и Швеция обнародовали бы доказательства, предположил в эфире телеканала LSI бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тренкан. По его мнению, никаких четких улик у европейских стран нет, а потому они могут замалчивать детали расследования. Он также подчеркнул, что во всех трех расследованиях не сделано никаких заключений.

У нас нет всей информации на руках. Что меня поражает, так это то, что есть германское, шведское, датское расследования, в рамках которых уже было собрано немало сведений. Тем не менее никаких заключений нет. А если их нет, то, возможно, есть такие заключения, которые просто не хотят обнародовать. <...> Они бы нашли доказательства того, что это были русские. А раз не могут этого доказать, надо искать в другом направлении, — считает Тренкан.

Он также отметил, что России банально невыгоден подрыв «Северных потоков», поскольку газопровод принадлежал российской компании. По мнению генерала, самая правдоподобная версия озвучена в расследовании американского журналиста Сеймура Херша. Тот ранее заявил, что к подрыву труб причастен Белый дом.

Я считаю, что представленная версия абсолютно достоверна. <...> И все это не только правдоподобно, но и проверено — сегодня все могут это сделать, — сказал Тренкан.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

В начале февраля Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на «Северных потоках».