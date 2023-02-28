Москва пообещала рассказать G20 о теракте на «Северных потоках» РФ на встрече глав МИД G20 представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками»

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Авария на «Северных потоках»

Россия на встрече глав МИД «большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели намерена открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Кроме того, РФ также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.

Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода «Северный поток», незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран, — говорится в сообщении.

Взрывы случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале февраля опубликовал материал, из которого cледовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Cеверный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газoпроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Бaйден рaзрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасноcти.