«Пахнет чудовищным преступлением»: Песков о взрывах на Северных потоках Песков назвал новые публикации о взрывах на «Северных потоках» скоординированным вбросом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Публикации New York Times и Zeit о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» являются скоординированным вбросом, отвлекающим внимание от виновных в теракте, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. По его словам, произошло «чудовищное преступление», которое необходимо расследовать.

Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ <...> Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны-акционеры «потоков» и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет, — заявил Песков.

Он также был возмущен тем, что американские чиновники высказывают предположения без проведения расследования произошедшего.

Ранее NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины, либо группа, состоящая из них. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

Немецкая газета Zeit сообщала о следователях, которые установили, что для секретной операции с установкой взрывчатки на морских газопроводах могли использовать судно, арендованное у компании, зарегистрированной в Польше, принадлежащей двум гражданам Украины.